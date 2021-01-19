İstanbul'da cuma günü başlayan ve 3 gün boyunca etkisini hissettiren kar yağışının ardından soğuklar iyiden iyiye etkisini artırırken bu durum acı bir olay sahne oldu. Sabah gazetesinin haberine göre Kadıköy'de evsiz olduğu için sokaklarda kalan 65 yaşındaki Sami Babacan isimli adam donarak hayatını kaybetti.

İBB, TELEFONLARI KAPATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin sokakta kalan vatandaşları kışla mücadele kapsamında sıcak bir barınak sunma sorumluluğuna karşı iddiaya göre bildirilmesine rağmen Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki personel 'hafta içi arayın' diyerek telefonları kapattı.

KADIKÖY BELEDİYESİ, SORUMLULUĞU İBB'DE OLDUĞUNU HATIRLATTI

Vatandaşların iddiasına göre, duyarlı vatandaşlar evsiz Sami Babacan'ın durumunu ilk önce Kadıköy Belediyesi'ne bildirdi. Kadıköy Belediyesi ise sorumluluğun İBB'de olduğunu hatırlattı. Bu kez İBB'yi arayan vatandaşlar ise hafta içi aranması gerektiğini belirterek telefonu kapattı.

GECE YATTIĞI YERDEN KALKAMADI

İBB tarafından görmezden gelinen Babacan ise pazartesi sabahına uyanamadı. Gece için yattığı yerden kalkmadığı fark edildiğinde yapılan kontrollerde talihsiz adamın donarak hayatını kaybettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan Babacan'ın ölümünün ardından vatandaşlar sosyal medyada #donarak etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulunarak üzüntülerini dile getirdiler.