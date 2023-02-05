İstanbul Kağıthane deprem son dakika 2023 | Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem gerçeğini en iyi bilen ülkelerden olan Türkiye, mega kent İstanbul'da meydana gelen depremle korku yaşadı. Özellikle depremin Kağıthane ilçesinde meydana gelmesiyle birlikte bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında İstanbul Kağıthane deprem son dakika 2023 ve AFAD, Kandilli son depremler konularını araştırmaya başladılar. Peki Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İSTANBUL KAĞITHANE DEPREM SON DAKİKA 2023 | NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 03.15'de yerin 10.66 km altında meydana geldi, büyüklüğü 3.0 olarak belirlendi.

Deprem Avrupa Yakası’nda hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 12.1 km altında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD 5 ŞUBAT 2023 PAZAR SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Şubat 2023 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 5 ŞUBAT 2023 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.