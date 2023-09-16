İstanbul Kağıthane'de bir taksici dehşeti daha! 'Beni delirtmeyin, keserim hepinizi yemin ediyorum'

Dün gece saatlerinde evine dönmek için Ortabayır semtinde taksi durduran Kazakistan uyruklu Kamila Orynbay, durduğu taksiciyle iddialara göre kısa mesafe tartıştması yaşandı. Orynbay tartışmanın ardından sürücüyü ikna ederek taksiye bindi. Yolculuk esnasında kadınla yeniden tartışmaya başlayan taksici kadına tehditler savurarak taciz etti. Taksi içerisinde sürücünün sözlü tacizine uğrayan kadın, panikle erkek arkadaşı Uğur Tonbul'a mesaj attı.

"Beni delirtmeyin, keserim hepinizi yemin ediyorum"

Yolculuk boyunca sürücüyle arasında yaşanan tartışmalarda taksici, "Bak beni delirtmeyin, ben doğma büyüme buralıyım. Keserim hepinizi yemin ediyorum" diyerek tehditler savurdu.

Kadının erkek arkadaşına kafa attı

O esnada Kamila Orynbay'ın evinin önüne gelen erkek arkadaşı Uğur Tonbul, beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen taksiden kadın inerken, taksici ile Uğur Tonbul arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taksici, kadının erkek arkadaşına kafa attı. Site görevlilerinin polis ekiplerine durumu bildirmesi sonrası taksici olay yerinden aracıyla uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Kağıthane polisi taksiciyi yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Uğur Tonbul ve Kamila Orynbay'ı ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından evine gelen Uğur Tonbul aracının aynasının kırık olduğunu gördü.

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Çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi

Olayla ilgili görüntüleri inceleyen Gültepe Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri, saldırgan taksi şoförünün Serdar Y. (22) olduğunu tespit etti. Emniyette "kasten adam yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından da kaydı olduğu öğrenilen taksici polis tarafından gözaltına alındı.