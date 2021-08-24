Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCUİSKİ su kesintisi İstanbul 24 Ağustos SalıAhmet Hakan'dan Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz'a eleştiri: Bu milletvekilliğinde ne var acaba? Şairleri bile nobranlaştırıyor24 Ağustos 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıÖSYM duyurdu: 2021 EUS geç başvuruları için son 2 gün! 2021 EUS sınavı ne zaman 2021? EUS Başvuru kılavuzu, EUS ücreti ne kadar?Son dakika! Kazdağları'ndaki yangın ne durumda? Orman yangınında son durum!İstanbul Kağıthane'de fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu!Heybeliada'da yeniden çıkan orman yangını korkuttu!Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı!Resmi Gazete'de bugün (24.08.2021) | 24 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İstanbul Kağıthane'de fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu!

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu!

Kâğıthane'de bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katı alevlere teslim oldu.

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu!

Olay, Kâğıthane, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Durgun Sokak'ta meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında 05.45 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Kağıthane'de fabrika yangını çıktı!

MÜDEHALE 45 DAKİKA SÜRDÜ

İhbarın üzerine kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri iş yerinde tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması halen daha devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT