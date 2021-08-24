İstanbul Kağıthane'de fabrikada çıkan yangın, paniğe neden oldu!

Olay, Kâğıthane, Yeşilce Mahallesi'nde bulunan Durgun Sokak'ta meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında 05.45 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDEHALE 45 DAKİKA SÜRDÜ

İhbarın üzerine kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri iş yerinde tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması halen daha devam ediyor.