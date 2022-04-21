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  3. İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptı

İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptı

İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptı

Alınan bilgilere göre kaza 4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşakta meydana geldi. 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken sürücüsü rahatsızlandı. Bunun üzerine İETT otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önüne seyir halinde olan 6 araca çarptı. 

Kazada ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri kaza yapan İETT otobüsünü yapılan çalışma sonrası yoldan kaldırdı.

İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptı İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptı İstanbul Kağıthane'de zincirleme kaza! Sürücüsünün rahatsızlandığı İETT otobüsü 6 araca çarptı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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