İstanbul Kartal'da dehşet! Aile sağlığı merkezindeki görevli hemşire Ömür Erez başından vurularak öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, Kartal ilçesine bağlı Topselvi Mahallesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Rahmi Uygun isimli erkek aile sağlığı merkezine geldi.

BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Zanlı, Ömür Erez isimli hemşireyi su içtiği sırada tabancayla başından vurarak olay yerinden kaçtı. Başından vurulan kadın ağır yaralanırken durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Ömür Erez hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde gözaltına alınırken polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

20 SUÇTAN KAYDI VAR

Öte yandan Katil Rahmi Uygun'un 20 suçtan kaydı olduğu öğrenildi