İstanbul Küçükçekmece'de korkutan anlar! İçinde 3 bebeğin olduğu araç alev alev yandı!​​​​​​​

Olay, TEM Otoyolu Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 00.30 sıralarında gerçekleşti.

İbrahim Kalaycı'nın kullandığı 34 MD 2433 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, hemen otomobili kenara çekerek ailesi ile birlikte dışarı çıktı. Çevre sakinleri yardımlarının yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerine de haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken polis ekipleri de yolu kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yanan otomobil söndürüldü.

YANAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu tekrar trafiğe açtı.

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ARABADA 3 BEBEK VARDI

Otomobilin sürücüsü İbrahim Kalaycı, "Yolda ilerliyordum. Otomobil ön taraftan alev aldı. Hemen sağa çektim. Otomobilde 3 bebek vardı, 8 kişiydik. Sonra ailemi eve gönderdim" dedi.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.