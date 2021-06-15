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İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı 2021: Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Kültür Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacak. Basın İlan Kurumu'nun sitesinde yayınlanan alım ilanı ile başvuru şartları da belli oldu. Peki İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman? İşte detaylar.

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı 2021: Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Her gün yüzlerce kişi tarafından yakından takip edilen Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesinde yeni bir işe alım ilanı açıldı. Buna göre İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesine toplam 18 öğretim görevlisi alınacak. Bizler de başvurular hakkında detaylı bilgilere haberimizde yer verdik. 

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Üniversitemizin aşağıda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacaktır.'' denildi. 

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı 2021: Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İstanbul Kültür Üniversitesi  öğretim görevlisi alımlarına başvurular 14 Haziran'da başladı. Başvuruda bulunmak isteyenler 28 Haziran'a kadar işlemlerini tamamlayabilir. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğinin altı çizildi. 

Evrak Teslim Adresi : T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul
İletişim Telefon Numarası : (0212) 498 41 41

KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Genel Şartlar şöyle;

1. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,
2. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,
4. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması

ALIM YAPILACAK KADROLAR 

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı 2021: Başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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