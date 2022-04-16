İstanbul Maltepe'de korkunç kaza! Reklam panosuna çarpan araç ikiye bölündü, sürücü ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde meydana geldi. F.A. hakimiyetindeki 34 NSY 91 plakalı otomobil, önce refüjdeki reklam panosuna, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle reklam panosu ve parçalanırken araç ise ikiye bölündü. Aracın bir kısmı yolun sağ şeridine fırlarken sürücü F.A. ise olayda ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN POLİS MEMURU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çevik Kuvvet Şubesinde polis memuru olarak görev yaptığı tespit edilen F.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ciddi olan F.A.'nın tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Ayrıca kullanılmaz hale gelen araçtan dökülen yağ ve akaryakıt için yol bakım ekiplerinin kumlama çalışması yaptı, aracın parçalarının temizlenmesinin ardından Kadıköy istikametinde trafiğe kapanan D-100 kara yolunda akış kontrollü olarak sağlandı.

(AA)