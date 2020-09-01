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  3. İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 76 şüpheliden 59'u yakalandı.

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 30 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 5'i muvazzaf, 5'i emekli, 1'i istifa ederek ayrılan ve 65'i ihraç edilmiş 76 askeri personelden 59'unu gözaltına aldı.

FİRARİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 17 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 59 gözaltı

Tayfun Altuntaş
Editör


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