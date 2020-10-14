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  3. İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 ilde 44 gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 ilde 44 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 477 şüpheliden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 15 ilde 44 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 47 şüpheliden 44'ü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetler ile ilgili çalışma yaptı. Örgüt içi iletişimlerini ankesörlü hatlar üzerinden gerçekleştirdikleri değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmış örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün gece 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 47 şüphelinin 44'ü yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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