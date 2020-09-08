İstanbul merkezli terör operasyonu: 7 şehirde 14 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli olarak eş zamanlı düzenlenen terör operasyonları kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen çok sayıda elektronik malzemeye incelenmek üzere el kondu.
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır olmak üzere toplamda 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonu gibi çok sayıda elektronik malzemeye ele geçirildi. Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.