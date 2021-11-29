Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün akşam saatlerinde önemli bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın ardından İstanbul motokuryeler yarın çalışmıyor mu? | Motorsiklet ve scooterlar kullanılamayacak mı? 30 Kasım 2021 Salı sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İSTANBUL MOTOKURYELER YARIN ÇALIŞMIYOR MU? 30 KASIM 2021 SALI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli lodos nedeniyle bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıkladı.

MOTORDİKLET VE SCOOTERLAR KULLANILAMAYACAK MI? 30 KASIM 2021 SALI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Şiddetli lodos nedeniyle bugün saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacağını açıklayan Vali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter da kullanılmayacağını belirtti.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle,

Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için

Bugün 23.00’ten

Yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır."

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.