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İstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı?

İstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? soruları internette araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte detaylar...

İstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı?

İstanbul'da eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Kar yağışlarının etkisini gösterdiği kente ilişkin İstanbul Valiliği'nden haber geldi. Öğrenciler için hazırladığımız haberimizde, tüm merak edilenler soruların yanıtlarına yer verdik.

dycm3lyx4aarjrj-001.jpgdycm3lyx4aarjrj-001.jpgİstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı?

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 18 MART 2022? İSTANBUL CUMA GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 18 Mart 2022 Perşembe günü ara verildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentte yarın, tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

İstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı?

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.

Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.

Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.

Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

İstanbul okullar tatil mi 18 Mart 2022? İstanbul Cuma günü kar tatili var mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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