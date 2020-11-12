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İstanbul Park nerede, nasıl gidilir? İstanbul Park'a nasıl giderim?

9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'de düzenlenecek olan Formula 1 yarışları, İstanbul Park'ta olacak. Bunun üzerine sporseverler İstanbul Park nerede, nasıl gidilir? İstanbul Park'a nasıl giderim? başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

İstanbul Park nerede, nasıl gidilir? İstanbul Park'a nasıl giderim?

Dünyanın en çok izlenen ve takipçisi bulunan motor sporlarından Formula 1, 9 yıl aranın ardından Türkiye'ye dönüyor. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta yarışacak olan dünyaca ünlü pilotlar ve araçlar, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Yarış tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul Park nerede, nasıl gidilir? İstanbul Park'a nasıl giderim? soruları merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

İSTANBUL PARK NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Türkiye'nin dünya standartlarındaki yarış pisti İstanbul Park, 2005 yılında hizmete girmişti. 2005-2011 yılları arasında ise toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapmıştı. Şu anda Intercity İstanbul Park adıyla bilinen yarış pisti, İstanbul’un Anadolu yakasında Tuzla'da bulunuyor. Tuzla Akfırat'taki İstanbul Park'ın açık adresi şöyle: Akfırat, Göçbeyli Bv No:1, 34959 Tuzla/İstanbul.

Sabiha Gökçen Havalimanına da oldukça yakın olan İstanbul Park'a ulaşmak oldukça basit. Havalimanına 15 dakikalık mesafedeki İstanbul Park'a şahsi araç ya da toplu taşıma ile ulaşma seçenekleri mevcut. İstanbul Kartal'dan kalkan 133GP GÖÇBEYLİ – KARTAL otobüsü, yarış severleri İstanbul Park'a götürmek için bir seçenek. 

E 5 üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru yolu takip ettiğinizde İstanbul Park tabelalarını göreceksiniz. Bu tabelaları takip ederek Intercity İstanbul Park’a ulaşabilirsiniz.

TEM'den aynı noktaya ulaşmak için; Pendik – Kurtköy – Sabiha Gökçen Havalimanı sapağından çıkıp İstanbul Park tabelalarını takip edebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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