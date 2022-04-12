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İstanbul Pendik'te korkunç şiddet! Çığlıklar mahallede yankılandı! Kucağında çocuk olan kadın erkek grubu tarafından darp edildi!

İstanbul Pendik'te kucağında çocuk olan bir kadın erkekler tarafından saldırıya uğradı. Tekmeli tokatlı şiddet anlarına kimse tepki vermezken görüntüleri evinin balkonundan çeken bir vatandaş bağırarak olaya müdahale etmek istedi.

İstanbul Pendik'te korkunç şiddet! Çığlıklar mahallede yankılandı! Kucağında çocuk olan kadın erkek grubu tarafından darp edildi!

Erkek şiddeti dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi.  

İddialara göre bir erkek, akşam vakti çocuklu bir kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti.

İstanbul Pendik'te korkunç şiddet! Çığlıklar mahallede yankılandı! Kucağında çocuk olan kadın erkek grubu tarafından darp edildi!

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Dehşet anlarında çevredeki vatandaşlar tepkisiz kalırken, bir apartman dairesinde oturan kadın vatandaş evinin penceresinden korkunç görüntüleri kayda aldı ve bağırarak tepki gösterdi.

Görüntülerde sokaktaki başka bir kadının şiddet gören kadına yardım ettiği görüldü. Ardından saldırgan şahıs kalabalık erkek grubunun içerisinden birinin müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı. 

İstanbul Pendik'te korkunç şiddet! Çığlıklar mahallede yankılandı! Kucağında çocuk olan kadın erkek grubu tarafından darp edildi!

"ÇOCUK VAR KADININ KUCAĞINDA"

Korkunç anları kayda alan kadının, "Kimi dövüyor Ne yapıyorsun Kadını dövüyor. Çocuk var kadının kucağında" dediği duyuluyor.

İstanbul Pendik'te korkunç şiddet! Çığlıklar mahallede yankılandı! Kucağında çocuk olan kadın erkek grubu tarafından darp edildi!

Polisin başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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