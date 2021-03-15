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  3. İstanbul Pendik'te LPG'li araç alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

İstanbul Pendik'te LPG'li araç alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yol ortasında yanan LPG'li araç kullanılamaz hale gelirken sürücü araç yanmadan önce kendini son anda dışarı attı.

Edinilen bilgilere göre olay Pendik ilçesinde Fevzi Çakmak mahallesi  Tevfik İleri caddesinde saat 12.30'da meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 60 TM 854 plakalı gri renk sedan tipi LPG'li araç, hareket halindeyken bir anda motor kısmında yangın çıktı. 

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bunun üzerine araçtan inen sürücü durumu polis ve  itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek güvenlik önlemi aldı. Yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. 

İstanbul Pendik'te LPG'li araç alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

 

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan yangını gören meraklı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını saniye saniye izledi.

İstanbul Pendik'te LPG'li araç alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı İstanbul Pendik'te LPG'li araç alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

Tayfun Altuntaş
Editör
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