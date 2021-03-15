İstanbul Pendik'te LPG'li araç alev alev yandı! Sürücü canını son anda kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay Pendik ilçesinde Fevzi Çakmak mahallesi Tevfik İleri caddesinde saat 12.30'da meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 60 TM 854 plakalı gri renk sedan tipi LPG'li araç, hareket halindeyken bir anda motor kısmında yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bunun üzerine araçtan inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi ile çevirerek güvenlik önlemi aldı. Yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan yangını gören meraklı vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını saniye saniye izledi.