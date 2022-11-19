İstanbul Pendik'te şaşkınlık yaratan görüntü! Çarşının içinde şınav çekti
İstanbul Pendik'te bir kişi çarşının ortasında şınav çekti. Erkeğe komut veren ve komutan gibi başında duran kadının hareketleri de gündem oldu.
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