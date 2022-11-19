İstanbul Pendik'te şaşkınlık yaratan görüntü! Çarşının içinde şınav çekti

İstanbul Pendik'te bir kişi çarşının ortasında şınav çekti. Erkeğe komut veren ve komutan gibi başında duran kadının hareketleri de gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul Pendik'te şaşkınlık yaratan görüntü! Çarşının içinde şınav çekti 1

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz günlerde Pendik çarşıda meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadın, eşi olduğu iddia edilen kişiye çarşının ortasında, tüm insanların içinde şınav çektirdi.

İstanbul Pendik'te şaşkınlık yaratan görüntü! Çarşının içinde şınav çekti 2

Vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izlerken o anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Pendik'te şaşkınlık yaratan görüntü! Çarşının içinde şınav çekti 3

Görüntülerde, adamın cadde ortasında şınav çektiği, yoldan geçen vatandaşların o anları şaşkınlıkla izlediği görülüyor.

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