İstanbul Pendik'te şaşkınlık yaratan görüntü! Çarşının içinde şınav çekti İstanbul Pendik'te bir kişi çarşının ortasında şınav çekti. Erkeğe komut veren ve komutan gibi başında duran kadının hareketleri de gündem oldu.

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