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  3. İstanbul Pendik'te yürek sızlatan görüntü! Çocuğu yanındayken çöpten yiyecek aradı

İstanbul Pendik'te yürek sızlatan görüntü! Çocuğu yanındayken çöpten yiyecek aradı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir kadının yanında çocuğu varken çöp kutusu içinde yiyecek aradığı görüntüler yürekleri sızlattı.

Koronavirüs salgının getirdiği ekonomik zorluklar vatandaşları zorlarken son günlerde ülkemizde pazarların kurulduğu alanlarda veya çöplerde yiyecek toplayan vatandaşların görüntüleri artmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu Twitter'da çekilen bir video görenleri üzdü. İstanbul'un Pendik ilçesinde çekildiği ifade edilen videoda bir kadının yanında çocuğu varken çöp kutusunu karıştırdığı ve yiyecek aradığı görüldü.

PENDİK BELEDİYESİ VATANDAŞI BULMAYA ÇALIŞIYOR

Söz konusu videonun sosyal medyada yayılması ve bir vatandaşın  Pendik Belediyesi'nin videoya etiketlemesinin ardından belediyenin resmi  Twitter hesabından videoya yorum yapıldı. Yapılan yorumda vatandaşın tespit edilemediği belirtilerek, "İletişim bilgileri mevcutsa paylaşmanız durumunda kendisi ile iletişim sağlayıp yardımcı olacağız. Aynı şekilde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız bizimle iletişim sağladığında yardımcı olabiliriz." denildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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