İstanbul Sabiha Gökçen'de askeri helikopter kazası! Valilikten açıklama geldi

Edinilen ilk bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek istediği sırada, helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı.

Bölgeye, kaza sebebiyle sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.45'te Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter, yakıt ikmali için Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapmış ve apronda ilerlerken, kuyruk kısmı meydandaki aydınlatma direğine çarpmıştır. Maddi hasara neden olan kazada yaralı ve can kaybımız yoktur. Helikopterde görevli personelimize geçmiş olsun diyoruz"