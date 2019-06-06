İstanbul Şile'de çardak çöktü: Çok sayıda kişi yaralı

İstanbul Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesi sonucu vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...

ÇARDAK NEDİR?

Yazın güneşin sıcaklığından korunmak için yapılan geçici veya devamlı gölgelik. Sebze bahçelerinde, bostanlarda veya evlerin önlerinde çardaklara rastlanır. İç anadolu ve Doğu Anadolu’da seyrek ağaçlı yerlerde bazen kahve ve lokanta gibi kullanılan barınma yerleri de tipik bir çardaktır.

Çardağın lügat manası dört kemerdir. Osmanlılarda önceleri gümrük manasına kullanılmıştır. İstanbul Unkapanı’ndaki Çardak İskelesi ismi o zamandan kalmıştır.

Sözlükte "çardak" ne demek?

1. Üstüne sarmaşık, asma, çiçek sarılmak üzere yapılmış bir tür kafesli çatı; kimi yörelerde odaların ön kısmındaki yer.

2. Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak.

3. Kameriye.

Çardak kelimesinin ingilizcesi

[Cardak] n. pergola; summerhouse; bower, trellis, arbour [Brit.]; booth, dais, alcove

Köken: Farsça