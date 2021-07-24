Vatandaşların ve tatilcilerin denize girmek için yoğun olarak tercih ettiği yerler arasında yer alan İstanbul'un Şile ilçesinde Kaymakamlık vatandaşların can güvenliği için denize girmenin yasaklanmasına karar verdi. Bu kapsamda vatandaşlar da denize girmenin ne kadar süreyle yasaklandığını merak ediyor. Peki İstanbul Şile'de denize girmek yasak mı 2021 ? Şile'de denize girmek yasaklandı mı son dakika?

İSTANBUL ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 2021 ?

İstanbul'un Şile ilçesinden kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre dalga yüksekliğinin ilçe plajlarında 1 ila 2 metre arasında olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada 24 Temmuz Cumartesi gününde denize girmenin yoğun dalga ve akıntı nedeniyle gün boyu yasaklandığı ifade edildi.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI SON DAKİKA?

Şile Kaymakamlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."