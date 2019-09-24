İstanbul Silivri depremi sonrası uzmanlardan korkutan senaryo: "Gelecek için endişemiz var"

Son depremle ilgili Pro" Bu tabii büyük marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almalarında fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir.fesör Doktor Şükrü Ersoy şunları söyledi:



Prof. Dr. Tatar: son 30 güne yaydığımızda yine benzer bir tablo ortaya çıkıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Tatar da yaptığı açıklamada "Az önce verdiğim bilgi, bugün sabah 06.00'da meydana gelen bir deprem bilgisini vermiştim. Bugün meydana gelen bölgenin etrafında 6 tane deprem var. Bu aslında çok olağan bir durum. son 30 güne yaydığımızda yine benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Büyüklüğü 2 ve üzerinde olan çok sayıda deprem meydana geliyor. Tabii bu şu anlama gelmiyor: İstanbul'da bir deprem beklentisi var. Bilimsel bulgular bunu işarete ediyor. Biran önce kentsel dönüşüm ve benzeri çalışmalar tamamlanmalı" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Altan: Burası kırılırsa 7.0'den büyük deprem İstanbul'un batısında yaşanacak

Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Altan ise CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Altan "İstanbul'u 19 Ağustos depreminden beri konuşuyoruz. Marmara'nın altındaki fay hattının hem kuzey hem güney kolunun tüm aktivitelerini takip ediyoruz. İstanbul'un yaşayacağı er ya da geç yaşayacağı depremin hasarlarını azaltmaya yönelik bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Henüz arzulanan seviyeye gelmedik ne yazık ki. Marmara'daki çalışmalar gösterdi ki 4.6 ve daha küçük depremlerin olacağı kesin.Tam da Silivri'nin güneyinde kırılmamış bir kesim var. bu 50-70 km uzunluğunda bir parça olarak tartışılıyor. Burası kırılırsa 7.0'den büyük bir deprem İstanbul'un batısında yaşanacak. Umuyorum ki bu fay hattı tamamen kırılmasın ve büyük bir sarsıntı yaşamayalım. Ama bunun yaşanma ihtimali de var" dedi.



Prof. Dr. Yıdırım: Büyükçekmece ile Tekirdağ arasındaki hat çok önemli

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ise Büyükçekmece ile Tekirdağ arasındaki hatta dikkat çekti. Yıldırım "Marmara'daki fayın bir kolu hareket etmiştir. Büyüklüğü fazla olmayan bir deprem. Daha çok dikkat edilmesi gereken, kırılacak kesimin Büyükçekmece ile Tekirdağ arasındaki hat. O çok önemli. Depremin ne zaman olacağı, kaç büyüklüğünde olacağı değil bina temellerimizin sağlam olması gerekiyor. Şartnameye uygun yapılan binalarımızda deprem sırasında dışarı çıkmasına gerek yok. Sığ bir deprem yaşandı. Sahillerde daha çok hissedildi. Ana karada bu çok hissedilmedi. Büyük hasar verecek bir deprem değildi" dedi.