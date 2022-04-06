İstanbul sisli bir güne uyandı! Görüş mesafesinin düşmesi sonucunda gemi trafiği askıya alındı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim barajında değişikliğe gidildi! Artık yüzde 10 değil!

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Meteoroloji'den o bölge için toz taşınımı uyarısı! Görüş mesafesi azalacak! Çamur yağabilir! İşte 6 Nisan 2022 Çarşamba hava durumu