İstanbul sisli bir güne uyandı! Görüş mesafesinin düşmesi sonucunda gemi trafiği askıya alındı!
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine İstanbul Boğazı'nda, trafiğin askıya alındığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı. gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 01.20 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı’nda sis yoğunluğu yaşanıyor.