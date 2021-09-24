İstanbul Şişli'de bir kadın cansız kediyi evinin camına astı! Mahallelinin iddiası: 'Kedileri kesip yiyor'

İstanbul Şişli’de Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda kadının kediyi boyayıp evin camına astığı görüldü. Sağlıklı bir psikoloji içinde olmadığı düşünülen kadın, "Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız" şeklinde konuştu.

13 Eylül’de Kader K.'nın evinin demirlerine sarıya boyanmış ölü bir kedi asıldı. Kader K. kendisine gelen tepkiler üzerine mahalleliyi tehdit ederken endişe duyan vatandaşlar Kader K.’nın tedavi edilmesi için kendi aralarında imza toplayıp kaymakamlığa başvuruda bulundu.

KEDİLERİ KESİYOR İDDİASI

10 yıldır Kurtuluş’ta yaşayan esnaf Özge Çetinkaya: "Geçen hafta cumartesi günü iki kadın benim dükkânıma geldi, gözleri yaşlı neredeyse ağlayacaklar ve koştura koştura gelmişler, ‘Sizin kedinizi bir kadın arka evde öldürmek üzere, zor elinden aldık, kedi kaçtı’ dedi. Ama bizim kedi yatıyordu dükkânda. Bana ‘Bu kadın zaten kedileri kesip yiyor’ dediler.

Ben şoka girdim. Ertesi gün birkaç kişi organize olduk, sokağa gittik. Kadının evinin fotoğraflarını çektik. Ev ev değil, birkaç tane testere bulduk, onları aldık. Çekiçler vardı, onları aldık. Müdahale etmeye çalışanlara bıçakla saldırmaya çalışıyor."

Komşular gördüklerinin üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kader K. polis tarafından gözaltına alındı. 46 yaşındaki Kader K.’ya ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı. Kader K.işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.