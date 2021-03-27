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  3. İstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi

İstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde koronavirüs salgını kısıtlamalarına uymayan bir eğlence mekanına yapılan baskında 70 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 180 lira, toplamda ise 222 bin 600 lira cezai para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları günden güne artarken bu duruma aldırmayan kişiler tedbirleri hiçe saymaya devam ederken Şişli Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi 5. Yıl Sokakta bulunan ünlü bir gece kulübünün yasak olmasına rağmen açık olduğu polislere ihbar edildi. Bunun üzerine gece bekçileri ve  ÖZEL TİM ekiplerinin görev aldığı baskında kulübün açık olduğu ve içeride eğlenenlerin olduğu tespit edildi.

İstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi

Yapılan baskında mekanda tespit edilen 70 kişiye koronavirüs salgını tedbirlerine uymamaktan  kişi başı 3 bin 180 liradan toplam 222 bin 600 lira para cezası uygulandı. 

3 BİN LİRA CEZAYA RAĞMEN KAHKAHA ATTILAR

Polis ekiplerinin ceza yazmasının ardından 70 kişi mekânı yüzlerini kapatarak terk ettiler. Mekanı terk eden kişiler, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarından da kahkaha atarak uzaklaştılar.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Mekanda eğlenen ve cezaya tabi tutulan bir kişide kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Baskın yapılan gece kulübüne de cezai işlem yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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