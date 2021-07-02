İstanbul Sözleşmesi Protestosu! Kadınlar sözleşmeden çıkılmasını protesto etti. İstanbul ve İzmir'deki gösterilere polis müdahale etti.

Türkiye, 2011’de İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olarak tarihe geçmişti. Ardından, Türkiye, sözleşmeden resmi olarak 1 Temmuz itibarıyla ayrıldı. Sözleşmenin feshi gerçekleşince Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler çoğaldı. İstanbul ve İzmir'de olayı protesto eden gruplara, polis müdehalede bulundu.

Kadın örgütleri ve aktivistler “Haklarımızdan, hayatlarımızdan, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyerek, 1 Temmuz’da Türkiye’nin dört bir yanında sokakta olmak için eylem çağrıları yaptı. "Ölmek istemiyoruz" pankartlarıyla protestolara devam eden eylemcilere polis müdehalesi çok gecikmedi.

İSTANBUL'DA PROTESTO, LGBTİ+ BİREYLERİ DE ORADAYDI!

Kadınlar ve LGBTİ+’lar, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun çağrısıyla saat 19.00’da İstanbul – Taksim Tünel’de toplandı. “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz” ve “Susma haykır eşcinseller vardır” sloganları atan kadınlar pankartlarla, düdüklerle sloganlar eşliğinde Taksim Meydanı’na doğru yürümek istedi ancak polis geçit vermedi.

Protestocular barikatların önünden çekilmedi. Ardından polis barikatlarının önünde arbede yaşandı, kadınlar ve LGBTİ+’lar bariyerleri yıkarak yürümeye devam etmeye çalıştı o esnada polis kalabalığın ortasına biber gazı sıkmak zorunda kaldı.

İZMİR'DE PROTESTO ESNASINDA POLİS MÜDEHALESİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sözleşmesi İzmir Kampanya Grubu'nun çağrısı ile bir araya gelen bireyler, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etmek için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplandı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Haklarımızdan hayatlarımızdan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyiz” yazılı pankart taşıyarak, “Sözleşme bizim vazgeçmiyoruz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Çocuk istismarını aklatmayacağız” sloganları atan kadınlar, polis ablukası ile karşı karşıya kaldı.

Polis ablukasına “Kadınlara değil katillere barikat” sloganları ile tepki gösteren kadınlara karşı polis biber gazı kullandı