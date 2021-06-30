İstanbul Sözleşmesinden çıkıldığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem başlıyor

Türkiye'de tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz itibariyle ülke gündeminden çıkacak. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki tartışmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir adım atacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz Perşembe günü 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşan 2021- 2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı'nı açıklayacak.

BAKANLIK VE İLGİLİ KURUMLARIN GÖRÜŞÜ DE ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan eylem planının hazırlık çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı (2016-2020) izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınarak çok sektörlü ve katılımcı bir anlayışla sürdürüldü.

4. Ulusal Eylem Planının ise hazırlık sürecinde öncelikle durum tespitinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda 20 Ekim 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadele ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla çevrimiçi yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirilmişti.

BEŞ ANA BAŞLIK

Eylem Planı beş ana başlıktan oluşuyor. Başlıklar şu şekilde:

-Adalete Erişim ve Mevzuat (3 strateji, 22 faaliyet)

-Politika ve Koordinasyon (5 strateji, 35 faaliyet)

-Koruyucu Önleyici Hizmetler (8 strateji, 65 faaliyet)

-Toplumsal Farkındalık (8 strateji, 77 faaliyet)

-Veri ve İstatistik (4 strateji, 28 faaliyet)

YARIN TANITILACAK

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtılacak.