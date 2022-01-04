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İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da taksi ücretlerine zam geldi. İstanbullular yapılan taksi zammının detaylarını merak ediyor. Peki, Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul taksi ücretleri 2022...

İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?

2022 yılına giriş yapmamızla birlikte birçok alanda zam gerçekleşti. Bu zamlar arasına taksi zammı da eklendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksi ücretlerinde zam yapıldığını açıklamıştı. Yaşanan fiyat artışının ardından taksiciler taksimetrelerini güncelletmeye başladılar. Bu bağlamda, Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul taksi ücretleri 2022 ve tüm detaylar...

İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ 2022

1 Ocak itibariyle taksi ücretlerinde gerçekleştirilen yüzde 36'lı zam uygulanmaya başlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından taksimetre açılış ücreti merak ediliyor. 

İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?

Yeni tarifeye göre taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına ücret ise 3,44 liradan 4,45 liraya yükseltildi.

İSTANBULDA DİĞER ŞEHİR İÇİ ULAŞIM ÜCRETLERİ

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya çıkartıldı.

Tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya,

Öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya,

İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?

Sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya,

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya,

Aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya,

Aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya,

Metrobüste tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

İstanbul taksi ücretleri 2022 | Taksimetre açılış ücreti, kısa, uzun mesafe ne kadar, kaç TL?

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Elektronik bilette tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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