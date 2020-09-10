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İstanbul toplu taşımalarında sabah denetimi

Yeni tip koornavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedbirler arasında yer alan 'Toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmaması' kararına ilişkin denetimler bu sabah da hız kesmeden devam etti.

İstanbul toplu taşımalarında sabah denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde yeni kurallara ilişkin denetim gerçekleştirdi.

İstanbul toplu taşımalarında sabah denetimi

AYAKTA YOLCU VE MASKE KURALLARI DENETLENDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.

İstanbul toplu taşımalarında sabah denetimi

Karar kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

İstanbul toplu taşımalarında sabah denetimi

İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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