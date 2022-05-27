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  3. İstanbul Ümraniye'de can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs, arızalanan kamyona çarptı: 2'si ağır 11 yaralı

İstanbul Ümraniye'de can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs, arızalanan kamyona çarptı: 2'si ağır 11 yaralı

İstanbul Ümraniye'de arıza yaptığı için duran hafriyat kamyonuna, işçileri taşıyan panelvan tipi minibüsün çarpması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza,  Ümraniye'de Şile yolu Çekmeköy istikametinde saat 06.45 sularında meydana geldi. Ali İhsan Kurt hakimiyetinde olan 34 BDJ 848 plakalı  hafriyat kamyonunun arızalanması sonrası aracı emniyet şeridine çekti. Fatih Ceren kontrolündeki 06 LA 0034 plakalı panelvan tipi minibüs, bilinmeyen bir nedenle  hafriyat kamyonuna arkadan çaptı.

İstanbul Ümraniye'de can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs, arızalanan kamyona çarptı: 2'si ağır 11 yaralı

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin minibüsten çıkardığı 2'si ağır 11 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

İstanbul Ümraniye'de can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs, arızalanan kamyona çarptı: 2'si ağır 11 yaralı

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrası polis ekipleri Şile yolunda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle otobanda 2 şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbul Ümraniye'de can pazarı! İşçileri taşıyan minibüs, arızalanan kamyona çarptı: 2'si ağır 11 yaralı

"ARKADAN GELDİ VURDU"

Kamyon şoförü Ali İhsan Kurt yaşanan kazayı şu sözlerle anlattı:

“5 dakika geçmeden arkadan bir ses geldi, arka tarafa geldim. Tek tek dışarı çıkartmaya çalıştık. 2-3 kişinin durumu bayağı ağırdı. Tır arızalıydı zaten emniyet şeridinde park halindeydi. Arkadan geldi vurdu. 11-12 yaralı vardı net bir şey bilmiyorum ama 2 veya 3 kişinin durumu ağır gibi duruyordu.”

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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