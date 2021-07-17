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  3. İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden öğrencilere Kovid-19 mesajı! Aşı olmaları istendi

İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden öğrencilere Kovid-19 mesajı! Aşı olmaları istendi

İstanbul Üniversitesi, yeni akademik yıl öncesi öğrencilere yolladığı mesajla Kovid-19 aşısı olmalarını istedi.

İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden öğrencilere Kovid-19 mesajı! Aşı olmaları istendi

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama delta varyantının yayılmaya başlamasıyla büyük  önem kazanırken yeni akademik yıl öncesi üniversiteler de öğrencilerinin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim verebilmesi için aşı olma çağrısında bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden öğrencilere Kovid-19 mesajı! Aşı olmaları istendi

ÖĞRENCİLERE MESAJ YOLLANDI

Bu üniversitelerden biri olan İstanbul Üniversitesi tarafından öğrencilere rektörlük tarafından yollanan mesajda mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili öğrencimiz; Kovid-19 küresel salgını ile mücadelede hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için aşı olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin de teminatı olacak aşı, kendimizi,  sevdiklerimizi korumanın tek yolu.” 

İstanbul Üniversitesi rektörlüğünden öğrencilere Kovid-19 mesajı! Aşı olmaları istendi

Öte yandan Kadir Has Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğrencilerine yolladığı mesajla aşı olma çağrısında bulunmuştu. Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olunmayanların kampüse alınmayacağını açıklaması sosyal medyada tepki ile karşılanmıştı. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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