İstanbul Valiliği açıkladı: Tramvay seferleri durduruldu

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'ya giden vatandaşların yoğunluk oluşturması nedeniyle Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Öte yandan Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda trenlerin Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacağı açıklandı.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarihi Yarımada'da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için İBB tarafından Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'nda Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuştur. Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır."

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılınacak Cuma Namazı nedeniyle Tarihi Yarımada’da sağlık açısından aşırı yoğunluk oluşmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; raylı sistem seferleri yeniden düzenlenmiştir.



Bağcılar – Kabataş Tramvay Hattı’nda Kabataş – Eminönü seferleri durdurulmuştur. Seferler, Bağcılar – Zeytinburnu arasında yapılmaktadır.

Hacıosman – Yenikapı Metro Hattı’nda her iki trenden birisi Hacıosman – Taksim arasında çalışacak, Yenikapı’ya devam edecek trenler Haliç ve Vezneciler istasyonlarında durmayacaktır.

Otogar- Yenikapı arası 15 dk’da bir çalışacak olup, Otogar - Kirazli ve Otogar - Havaalanı hatları normal aralıklarla çalışmaktadır."