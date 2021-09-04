İstanbul Valiliği duyurdu! İşte yarın İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar!

Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, “İstanbul’u Koşuyorum, Caddebostan Colour Run Koşusu” nedeniyle 5 Eylül (yarın) geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

Saat 07.00 -12.00 saatleri arasında trafiğe kapanacak yollar,

-Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

-Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar şeklinde sıralanırken alternatif yollarda belirlendi.

ALTERNATİF YOLLAR

Koşu nedeniyle kapalı yolları kullanamayacak olan vatandaşlar için;

-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

-Şemsettin Günaltay Caddesi

-D-100 Karayolu alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.