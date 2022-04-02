İstanbul Valiliği günler öncesinden uyardı! Plan yaparken dikkat: Trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşu’nun yıl dönümü nedeniyle 3 Nisan 2022 Pazar günü Vatan Caddesi’nde genel provalar yapılacağı anımsatıldı. Açıklamada, yapılacak genel prova ile 10 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak törenler sırasında, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhların belirlendiği kaydedildi.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre trafiğe kapanacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacaktır.

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

Valiliğin açıklamasına göre alternatif güzergahlar şöyle:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi

