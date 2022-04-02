İstanbul Valiliği günler öncesinden uyardı! Plan yaparken dikkat: Trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi
İstanbul Valiliği, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle yapılacak olan tören provaları için 3 Nisan'da kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşu’nun yıl dönümü nedeniyle 3 Nisan 2022 Pazar günü Vatan Caddesi’nde genel provalar yapılacağı anımsatıldı. Açıklamada, yapılacak genel prova ile 10 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak törenler sırasında, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhların belirlendiği kaydedildi.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
Valiliğin açıklamasına göre trafiğe kapanacak yollar şöyle:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacaktır.
D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Hal Yolu Güney’den gelip, Vatan Caddesi girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Valiliğin açıklamasına göre alternatif güzergahlar şöyle:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
Sahil Kennedy Caddesi