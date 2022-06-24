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İstanbul Valiliği kaçak göçle mücadelede rakamları paylaştı! İşte sınır dışı edilenlerin sayısı!

İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldığını, yılbaşından bu yana 15 bin 224 kaçak göçmenin ilden sınır dışı edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği kaçak göçle mücadelede rakamları paylaştı! İşte sınır dışı edilenlerin sayısı!

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada İstanbul'da kaçak göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Çalışmalara ilişkin rakamların paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

15 BİN 224 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

''1 Ocak-21 Haziran arasında 76 bin 787 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. 39 ilçe emniyet müdürlüğünce günlük olarak yapılan kimlik kontrolleri ve adres tahkikatları yoğun şekilde devam etmektedir. Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan gerekse adli işleme karışmış olan kaçak göçmenler yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmektedir. Kaçak göçmenler İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezleri aracılığıyla ülkelerine sınır dışı edilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 kaçak göçmen ilimizden sınır dışı edilmiştir.''

Açıklamada her gün Tuzla Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmenin İstanbul Havalimanından ülkelerine gönderildiği ve haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek bu kişilerin ülkeye tekrar girişlerinin engellendiği belirtildi.

İstanbul Valiliği kaçak göçle mücadelede rakamları paylaştı! İşte sınır dışı edilenlerin sayısı!

Tuzla Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanan 590 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin dün üç ayrı charter uçuşuyla ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada plan dahilinde cuma, cumartesi ve pazar günleri de sınır dışı işlemlerinin devam edeceği, bu gece 150 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderileceği kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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