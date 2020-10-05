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  3. İstanbul Valiliği kararını verdi: Formula 1 yarışları seyircisiz olacak!

İstanbul Valiliği kararını verdi: Formula 1 yarışları seyircisiz olacak!

İstanbul Valiliği, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönünde karar alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği kararını verdi: Formula 1 yarışları seyircisiz olacak!

Türkiye'de 9 yıl sonra yarışılacak olan Formula 1, 13 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacak. Yarışların seyircili olması planlanırken, İstanbul Valiliği konuyla ilgili kararını verdi. Valilik, yarışların seyircisiz yapılacağını belirtti. 

İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Onur Çelik
Spor Editörü


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