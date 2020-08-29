İstanbul Valiliği: Pazartesi gününden itibaren müsaade edilmeyecek

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi yönünde karar alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsade edilmeyecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) Pazartesi gününden itibaren yapılmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Valilik tarafından açıklanan ek tedbirler şu şekilde:

- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek,

- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak,

- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak,

- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek,

- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek,

- İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesi sağlanacak, alınan önlemler denetlenecek.