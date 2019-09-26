İstanbul Valiliği'nden depreme ilişkin paylaşımlara karşı uyarı
İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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Etiketler : istanbul valiliği, açıklama
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