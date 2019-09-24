İstanbul Valiliği'nden depremle ilgili ilk açıklama geldi

İstanbul ve çevresinde saat 11:01 sıralarında deprem meydana geldi. Marmara denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 4.7 büyüklüğünde olduğu hesaplandı. DEprem sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." dedi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREMLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasında “Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” ifadelerini kullanıldı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada “Ben şu an Silivri'de Beyciler köyündeyiz. Biz burada hissetmedik ama Silivri merkez ve İstanbul'da hissedilmiş. Silivri açıklarında bilinen malum fayın hareketliliğinden. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil denildi. Bütün yetkililerle de görüştüm. Korkulacak bir şey yok. Ama deprem gerçeğiyle de hem Silivri'nin hem İstanbullunun yüzleşmesi gerekiyor. Deprem olduğunda depremi hatırlıyoruz, sonra unutuyoruz. Şu anda Silivri'ye 30 km uzaklıktayım. Şu anda bize ulaşan can, mal kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Bizim İstanbul olarak deprem gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Son dakika: İstanbul’da 4.6 büyüklüğünde deprem

DEPREM SONRASI UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Televizyonların canlı yayınına bağlanan uzmanlardan da ilk yorumlar geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul’da yaşanan depremle ilgili şu ifadelerini kullanıldı:

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Depremin olduğu yer Orta Anadolu çukurluğu dediğimiz yer. Sığ olduğu için oldukça geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Hassas bir bölge. İstanbul için büyük deprem olmasını beklediğimiz fayda olan bir deprem. Bir süre beklemek lazım..

Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekir. Burası korkutan bir bölge.

Çok fazla büyük bir deprem işaretçisi olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece bu fayın aktif olduğunu gösteren bir olay. Bir süre daha bekleyip bu depremlerin nereye doğru seyrettiğini görmek lazım.

Olağan koşullarda bunun arkasından artçıların gelmesi gerekir. 4.7’lik deprem olağan koşullarda hasar yaratacak bir deprem değil…

99 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine rastlamadık.



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY:

Bu tabi gelecek büyük Marmara depreminin ayak sesleri olarak kabul edilebilir. 4'ü geçen her depremde çevre illerin bunu hissetmesi çok normal. Bu deprem de öyle 4,7. Ama bu yer kabuğunu kırabilecek bir enerjiye sahip değil. Öncü müdür değil midir bunu bilme şansımız yok. Ben şunu öneriyorum. Yakın hissedenler; bir süre sokakta hava almalarında fayda görüyorum. Ama bundan büyük deprem bekleniyor anlamı çıkmasın. Gördüğünüz gibi Marmara denizi dinamik, hareketli bir yer. Eninde sonunda beklenen büyük deprem de gelecektir mutlaka. Gördüğümüz gibi Marmara Denizi çok dinamik ve hareketli bir yer eninde sonunda beklenen deprem de gelecektir. Deprem ne kadar sığsa çevrede daha çok hissedilir. Sığ bir depremin sarsıntısını insanlar daha çok hissetmiştir. Depremin artçıları mutlaka olacaktır. Daha büyüğü olabilir demek çok spekülatif bunu bilme şansımız yok. Türkiye bir deprem bölgesidir ve ülkede her ay 2 bin deprem oluyor. Bu da onlardan birtanesi bizi korkutan Marmara hem nüfus olarak hem de yapı olarak kalabalık bir bölge. Büyük deprem de beklendiği için kaygılarımız bundan kaynaklanıyor.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ PROF. DR. ORHAN TATAR:

Bu depremden önce saat 06:21'de bir deprem daha oldu. Bu depremler 17 Ağustos'tan sonra özellikle gelecekte beklediğimiz büyük İstanbul depreminin üzerinde olduğu fay hattındaki depremler. Olası İstanbul depremi 130 kilometrelik bir fay kırığı üzerinde olması bekleniyor. İstanbul'un güneyinde gelecekte büyük bir deprem beklentisi var. Bugünkü olan depremler de fay sistemi üzerinde meydana gelen depremler. Orta Marmara çukuru diye adlandırdığımız yerde meydana gelen bir deprem. Onun biraz daha doğusunda da bu sabah bir deprem meydana geldi. Bu depremlerin büyüklüğüne baktığınızda yer kabuğunu kıracak bir deprem değil. En az 6.2'nin üzerinde olması gerekir. Ancak bu depremlerin olması önemli. Birkaç ay öncede güney Marmara'da yine Çınarcık'ta bir takım depremler olmuştu. Sürekli Marmara Denizi'nin içerisinde değişik büyüklükte depremler meydana geliyor.

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL:

İstanbul'u 17 Ağustos'tan beri konuşuyoruz ve oldukça da ayrıntılı çalışmalar sonucu çok da gelişme kaydedildi. Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın tüm ayrıntılarını biliyoruz. O nedenle de oldukça isabetli konuşmalar söz konusu. Marmara'da söylediğimiz gibi çalışmalar şunu gösterdi ki 4.6'lık depremin meydana geldiği yer bizi korkutan bir bölge. 17 Ağustos'ta kırılan kısım. Silivri'nin güneyinde kırılmamış bir kesim var. Bu 50-70 km arasında uzunluğu olan bir parça olarak öngörülüyor. Burası kırılırsa 7'den büyük bir depremi özellikle Avrupa Yakası'nın kıyı kesmi başta Silivri olmak üzere yaşayacak. Bu depremin üs merkezi kıyıya oldukça yakın. Fay parçası tamamen kırılmasın ve 7'den büyük bir depremi yaşamayalım desek de önümüzdeki dönemde yaşayacağız. Bu bölgede kırılmamış parçanın beklemekte olduğu bu hareketlerin bu kesimde olması bir miktar korkutucu olduğunu belirtmek istiyorum.

PROF. DR. ZİYADİN ÇAKIR:

Mutlaka bu fay üzerinde gerilim değişimine neden olmuştur. Ama bu iyi yönde mi olmuştur, bunu söylemek zor. Bu depremin yeri kritik bir yer. Marmara depreminde kırılmasını beklediğimiz fay segmentinin üzerinde sayılır. Deprem kırılması beklenen fay zone içerisinde… Tetikleyebilir ihtimal dahlinde. Bir depremin öncü olduğunu söylemek mümkün değil.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ:

Bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Bu bizim için önemli bir teselli nedeni. Tabi ki beklediğimiz bir durum deprem. Böyle bir gerçekle biz 1999 yılında tanıştık. Bilim ve geçmiş deneyimler 1999'dan önce de söylüyordu fakat biz farkında değildik.

Geçen 20 yıl içerisinde evet biraz karnemiz kötü. Bizim ivedi, acil depremlere hazırlanmamız lazım. Hazır olmadığımızı söyleyebilirim. Özellikle yapı stoğu, yapılar; depreme dayanıklı ve güvenli değil. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın yapılarımızın güvenli hale getirilmesi ve depreme her daim hazırlıklı olunması için çok yoğun bir çalışma içindeyiz. 20 yıl kaybettik 20 gün kaybedecek zamanımız yok diyoruz.

Yapı stoğunun yanında tabi ki acil durumlarla ilgili eylem planlarının ve gerekli eğitim-bilinçlendirmelerin çalışmalarının da yapılması lazım.

Şunu net söyleyeyim. Hazır değiliz maalesef. Hazırlanmak için hepimize, başta devletimize ve güçlü kuruluşlar olmak üzere bizlere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.