İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saati ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada kamu kurumlarının dönüşümlü çalışacağını duyurmuştu.

Vali Yerlikaya, bazı iş yerlerinin saat 22.00’dan sora faaliyetlerinin sona ereceğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız dün yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemler açıkladı. İçişleri Bakanlığımız, konuyla ilgili genelge yayımladı. Artık bazı işyerlerimizin çalışma saatleri 22.00’da sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da arttırıyoruz. 22 Ağustostan itibaren 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi iş yerimizi denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz tehlikenin farkına varmalı, ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.” demişti.

İstanbulluları uyaran Yerlikaya, salgının henüz bitmediğini ve kontrolü elden bırakılmaması gerektiğini söyleyip, “Bu süreçte; maske, su kadar gerekli, mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez, temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de, lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı, bu” ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya, 4 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada ütün kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü uzaktan çalışma kapsamının genişletildiğini belirtip "Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz." demişti. Yerlikaya, "Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanların (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

Vali Yerlikaya, Sanayi sektöründeki mesai saati değişimine ilişkin şunları söylemişti:

"Bildiğiniz gibi sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son bu pazartesi günü İl Pandemi Kurulu'nda bu konuyu görüştük.

İşçi ve İş veren sendikalarımız: Türk-İş, Hak-İş, Disk, Tisk, Meslek odalarımız: İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İş Dünyası STK'larımız: TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizin yönetimleri ile istişare ettik.

İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Hepimiz için, sağlığımız için, Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat: 07.00'da, mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır."