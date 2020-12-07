İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Paket servisler saat 10.00-24.00 arasında yapılacak

Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Yemek, gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında; "Online yemek ve market sipariş firmaları, lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi yerler, hafta içi ve hafta sonları 10.00-24.00 saatleri arasında PAKET SERVİS faaliyetlerine devam edebilecekler."

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan çevrim içi (on-line) satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00-00.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek." denildi.