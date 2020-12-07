İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Paket servisler saat 10.00-24.00 arasında yapılacak
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, restoran, pastane, yemek ve marketlerin hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 - 24.00 arasında paket servis faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.
Konuya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Yemek, gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında; "Online yemek ve market sipariş firmaları, lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi yerler, hafta içi ve hafta sonları 10.00-24.00 saatleri arasında PAKET SERVİS faaliyetlerine devam edebilecekler."
BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada," Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan çevrim içi (on-line) satış firmaları, hafta içi ve hafta sonu 10.00-00.00 saatleri arasında servis/dağıtım yapabilecek. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler de hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-00.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebilecek." denildi.
Yemek, gıda ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2020
?Online yemek ve market sipariş firmaları,
?lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi yerler,
?hafta içi ve hafta sonları
⏰10.00-24.00 saatleri arasında
?PAKET SERVİS faaliyetlerine devam edebilecekler.#Koronavirüs pic.twitter.com/nC2rgxnfey