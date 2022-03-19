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  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren...

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir duyuruda bulundu. Motokuryelerin çalışma saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada Motokuryeler çalışıyor mu 19- 20 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol kurye çalışıyor mu? soruları yanıt buldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere duyuruda bulundu. Kar yağışlarının etkisini gösterdiği metropol kentte, tedbirler alındı. Bununla birlikte motokuryeler çalışmalarına ara verdi. Peki, Motokuryeler çalışıyor mu 19- 20 Mart 2022? Yemeksepeti, Getir, Trendyol kurye çalışıyor mu? İşte detaylar...

d665d20f701e0fc78458babd0274ecc4.jpg21b252550be6f3c92d0af408163023d2.jpgİstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren...

MOTOKURYELER ÇALIŞIYOR MU 19- 20 MART 2022? YEMEKSEPETİ, GETİR, TRENDYOL KURYE ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren MotosikletElektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandığı duyuruyu paylaştı.

 

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarından itibaren...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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