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  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin yaptığı açıklamada "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan "Beru" isimli tiyatro oyunu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi sebebiyle yasaklandığını ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama!

NE OLMUŞTU?

"Bêrû"isimli oyun Nobel ödüllü yazar Fo'nun bir eserinin Kürtçe uyarlamasıydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrosunda bu akşam sahnelenecek "Bêrû" adlı Kürtçe oyun, gösterime birkaç saat kala yasaklanmıştı.

Tiyatro grubu "Teatra Jiyana Nû", akşam sahnelenmesi planlanan oyunun Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklandığını ve yasağın kendilerine TSİ 16.00'da tebliğ edildiğini açıklamıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama!

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