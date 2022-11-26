İstanbul Valisi Genel Emir yayımlamıştı! Taksim İstiklal Caddesi yeniden düzenlendi: Hepsi kaldırıldı

İstanbul Taksim'de 2'i çocuk 6 kişinin ölümü ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi için birtakım kararlar alınmıştı. Cadde üzerindeki banklar ve bitkilerin kaldırılması sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzasıyla Genel Emir yayımlanmıştı.

GENEL EMİRDE YER ALAN YASAKLAR

Emirde şu ifadelere yer verildi:



-Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,



- Stant kurulmasına,



- Sergi açılmasına,



- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,



- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,



- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,



- Hanutçuluk faaliyetlerine,



- Ve benzerlerine izin verilmeyecektir.

Haberin Devamı

TEDBİRLER HAYATA GEÇTİ

Bu kapsamda Taksim İstiklal Caddesi'nde birçok güvenlik önlemi alındı. Daha önce sokak müzisyenlerine ve performans sanatçılarına kapatılan caddede, alınan güvenlik önlemlerinden biri de simit ve kestane gibi tezgahların yerlerinin düzenlenmesi oldu.

Alınan yeni kararla beraber simit tezgahları bulundukları yerlerinden kaldırılarak ara sokaklara çekildi.