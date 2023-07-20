İstanbul valisinden ilçe kaymakamlıklarına ve belediyelere net talimat: Başıboş sokak köpeklerini toplayın

Sayıları kontrolsüzce artan sahipsiz başı boş sokak köpekler nedeniyle son 6 ayda 7'si çocuk 18 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul'da da kangren haline dönen sahipsiz sokak köpekleri sorununa İstanbul'un yeni valisi Davut Gül el attı. Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmelerini istedi ve başıboş köpeklerin toplatılması yönünde talimat verdi.

Vali Gül'den 39 ilçeye ‘sokak köpeklerini toplayın’ talimatı

5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Haziran’da İstanbul'da göreve başladı. Vatandaşların ‘sokak köpeklerini toplayın’ çağrılarına kayıtsız kalmayan Gül, 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderdi.

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'Kısırlaştırın, aşılayın, rehabilite edin'

Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.

Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin hatırlatıldığı talimatta şöyle deniydi:

- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır.

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Belediyelere barınak talimatı!

Belediyelerin barınak hizmetlerine dair ise “Bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 23. ve 24. maddedeki eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi ve kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmaları” talimatı verildi.

Erdoğan Belediyeleri Uyarmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaptığı açıklamada yeni barınakların sorunsuz olması gerektiğini vurgulayarak, "Sorundan ve çözümden belediye başkanları bizzat sorumludur" demişti.

Erdoğan ayrıca, 81 il ve ilçelerde en az bir barınak yapılması konusunda talimat vermişti.