İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şehir hatları vapurlarının (Adalar hariç) 31 Ağustos tarihine kadar saat 10.00-16.00 arasında 5 kuruş ücretle hizmet vereceğini duyurdu.Bu kararın ardından hangi hatların 5 kuruştan hizmet vereceğini merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında İstanbul vapur ücretleri 2020|Hangi vapurlar 5 kuruş oldu? konularını araştırıyor. İşte detaylar...

HANGİ VAPURLAR 5 KURUŞ OLDU?

İstanbul Kongre Merkezi'nde toplanan UKOME, İstanbulluları mutlu eden bir karar aldı. Alınan karara göre şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş ücretle hizmet verecek. Uygulama 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

Kararla İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük."

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"3 aylık bir dönem için 10.00-16.00 saatleri arasında şehir hatları vapurları 5 kuruşa indirildi. Sabah ve akşam zirve saatlerde yolculuk yapacak olan hemşerilerimizin bir bölümünün en azından gün içerisine kaydırılarak sabah saatlerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla yapıldı. Aslında ücretsiz anlamına geliyor ama UKOME tarife belirlemek zorunda o yüzden 5 kuruş dedik. 3 ay sonra tekrar değerlendirilecek. Bunun şu önemi de var. Yaptığımız indirimin etkisini ölçme açısından da çok önemli. Bundan sonra alınacak kararlara da yol gösterecek. Talep elastikiyetini de ölçmüş olacağız."

İSTANBUL VAPUR ÜCRETLERİ 2020