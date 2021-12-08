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  3. İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi! Deprem Uzmanı Ahmet Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu!

İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi! Deprem Uzmanı Ahmet Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan İstanbul ve İzmir'de beklenen büyük depremlerle ilgili tarih vererek uyardı. Hesaplamalara göre İzmir ve çevresi için deprem beklentisinin 2081, İstanbul için 2045 olduğu açıklandı.

İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi! Deprem Uzmanı Ahmet Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu!

Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği kurultayda konuşan deprem uzmanı, jeofizik yüksek Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İzmir ile Kuşadası çevresinde olası depremlerle ilgili bilgi veren Ercan, İzmir ve çevresindeki depremleri oluş yılları ve deprem oluşum sırasına göre değerlendirerek yaptığı çalışmayı detaylı şekilde anlattı.

İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi! Deprem Uzmanı Ahmet Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu!

İSTANBUL İÇİN 2045

İzmir, Sisam, Torbalı, Midilli, Bergam bölgesi ile Kuşadası'nı da etkileyecek depremle ilgili olarak, “Geliştirdiğim uzun kestirimli hesaplara göre İzmir ve çevresi için deprem beklentim  2081. Hesaplamalarda 10 yıl, 5 yıl yanılmalar olabileceği için bu bölgede 2070 ile 2090 yılları arasında İzmir ve  Kuşadası'nı da etkileyecek bir deprem bekliyorum. Bu bölgenin en büyük depremi 7, geçmişte de daha büyük deprem yok. İstanbul için 2045'i aynı yöntemle buldum” dedi.

İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi! Deprem Uzmanı Ahmet Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu!

EKONOMİYLE DEPREM İLİŞKİLİ

Depremin öldürücü etkisinin ekonomiyle ilgili olduğu bilgisini veren Ercan, “Bir ülkenin ekonomisi düzgün değilse deprem öldürür. Bu kural hiç değişmez. Depremde ölen her bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti devletine maliyeti 1 milyon 250 bin dolardır. Oysa insanlar ölmeden önce bir kişi için yapılması gereken harcama sadece 500 dolardır. Türkiye birinci derece deprem ülkesi olmadığı halde dünyada depremde en çok hasar alan ilk 5 ülkeden biridir” ifadelerini kullandı.

İstanbul ve İzmir depremi için tarih verdi! Deprem Uzmanı Ahmet Ercan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu!

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