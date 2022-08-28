İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!

İstanbul'dan Trakya mevkiindeki günübirlik tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk yaşadı.

Büşra Mercimek
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İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!

İstanbul'dan Trakya güzergahındaki illere gelen günübirlik tatilciler, dönüş yolunda yoğunluklar oluşturdu. Yollarda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'dan yola çıkarak hafta sonu tatilini Trakya rotasındaki illerde geçirmek isteyen günübirlik tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle İstanbul-Tekirdağ yollarında yoğunluk oluştu. Mavi ile yeşilin buluştuğu Tekirdağ ve güzergahındaki il ve ilçelerde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, hafta sonunun son günü olan özellikle Pazar akşamı yola çıkınca tatilin son günü adeta çileye dönüşüyor.

İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!

GİDİŞ YOLU DOLDU, DÖNÜŞ YOLU BOMBOŞ KALDI

Köprülü kavşak yerine trafik ışıklarının yoğunlukta olduğu Tekirdağ-İstanbul yolunda, tatilcilere ait araçlar trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ'dan İstanbul yönünde yol adeta araçlarla kaplanırken, trafiğin İstanbul'dan Tekirdağ yönünün ise seyrek kaldığı görüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!

İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!

İstanbul'a dönüş, yolculara çile oldu! Yoğunluk sinirleri yay gibi gerdi!

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