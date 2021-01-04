2020 yılı geride kalırken 2021 yılında beklenen yağışların yağması vatandaşların en büyük isteklerinden biri olarak göze çarpıyor. Özellikle İstanbul'da beklenen yağışların yağmaması nedeniyle barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine düştü. Bu durum üzerine vatandaşlar beklenen yağışların ne zaman olacağını merak ediyor. Bu kapsamda İstanbul'a ne zaman yağmur ve kar yağacak 2021? sorusuna cevap aranıyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR VE KAR YAĞACAK 2021?

Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da 5 Ocak Salı gününden itibaren yağışlı havanın etkisini girecek. Hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşecek.

Beklenen kar yağışının da yağacağı tarih belli oldu. Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi de beklenen ve özlenen kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi.

İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.